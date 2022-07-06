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Avcılar’da kablolarda peş peşe patlamalar korkuttu

#Istanbul#Avcılar#Elektrik Panosu

Avcılar’da, bina inşaatının önündeki elektrik panosuna akım sağlayan kabloların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamalar korkuttu.

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Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak’ta yapımı süren inşaatın önündeki elektrik panosunun yakınındaki kablolarda önceki gece kısa devre oluştu. Adeta havai fişek gösterisini andıran peş peşe patlamalar sokak sakinlerini korkuttu. İlgili kurumlara haber verilmesine rağmen dakikalarca süren patlamaların doğal gaz hattına da zarar vermesinden endişe edildi.

Avcılar’da kablolarda peş peşe patlamalar korkuttu

Gelen itfaiye ekibi, akım kesilmediği için müdahalede bulunamadı. Elektrik kurumu görevlileri bir süre sonra gelerek akımı kesti. Bölgede hat onarım çalışmalarına başlandı.

Avcılar’da kablolarda peş peşe patlamalar korkuttu

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Aynı sokakta oturan Sevgi Yorulmaz, patlamaları "Facia" olarak nitelendirirken, "Göz gözü görmüyordu. Duman ve alevler vardı. Her tarafı kapattım" dedi.

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#Istanbul#Avcılar#Elektrik Panosu

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