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Avcılar'da itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

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#Kedi#Avcılar#İtfaiye
Avcılarda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 09:57

Avcılar'da otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi kurtarmak için yola çıkan itfaiye aracı, hatalı park engeline takıldı. Vatandaşların yardımı ile araçların arasından güçlükle geçen itfaiye ekipleri, sevimli yavruyu bulunduğu yerden kurtardı.

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Gümüşpala Mahallesi'nde yaşayan Zeki Soğuksulu, cumartesi günü öğle saatlerinde otomobilini çalıştırınca küçük bir sürprizle karşılaştı. Miyavlama sesini duyan Soğuksulu, kaputu açınca motor bölümünde yavru kediyi gördü. Kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan Soğuksulu, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. 

Avcılarda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu


İhbar üzerine sevk edilen itfaiye aracı ise dar sokaklarda hatalı park engeline takıldı. Ekipler, itfaiye aracını park halindeki araçların arasından geçirmek için bir süre uğraştı. Siren sesleri ve yapılan anonslara rağmen sürücülerden hiçbiri olumlu yanıt vermedi. Çevredekilerin desteği ile güçlükle ilerleyen itfaiye aracı, en sonunda ihbarın yapıldığı noktaya ulaştı. İtfaiye erleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi ilk sıkıştığı otomobilden çıktıktan sonra kaçarak başka otomobilin motor kısmına girdi. Burada da itfaiye erlerini bir süre yoran yavru kedi, en sonunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yakalanan yavru kedi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinere götürüldü.

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Avcılarda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

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#Kedi#Avcılar#İtfaiye

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