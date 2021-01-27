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Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

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Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü sağlamak için 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen,  bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

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  • Süre 15 Ocak’ta dolmuştu İstanbul’da kuyruklar oluştu
  • Süre 15 Ocak’ta dolmuştu İstanbul’da kuyruklar oluştu
  • Süre 15 Ocak’ta dolmuştu İstanbul’da kuyruklar oluştu
  • Süre 15 Ocak’ta dolmuştu İstanbul’da kuyruklar oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İBB tarafından İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından 15 Ocak'tan itibaren İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesine geçilmesine rağmen,  bu eşleştirmeyi yapmayanlar işlemlerin yapıldığı merkezlerde kuyruklar sürüyor.

AVCILAR'DAKİ KUYRUK

Avcılar Merkez Üniversite durağındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü önündeki İstanbulkart İşlem Merkezi'nin önünde mesai saatinden önce başlayan ve gün boyu aralıksız devam eden uzun kuyruğa rağmen HES kodunu ulaşım kartlarına eşleştirmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kalmaktan yakındı. 65 yaş üstündeki bazı yolcular da HES kodunu eşleştirmelerine rağmen İETT otobüsleri veya metrobüse binemediklerini söylediler.

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İstanbulkart HES kodu eşlemesi nasıl yapılır İstanbulda toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oldu
İstanbulkart HES kodu eşlemesi nasıl yapılır? İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu oldu
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