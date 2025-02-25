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Avcılar'da iş yerine önce ateş etmek istedi sonra camı kırmaya çalıştı

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#Avcılar#Kuaför#İstanbul
Avcılarda iş yerine önce ateş etmek istedi sonra camı kırmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:25

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuaför salonuna ateş etmek isteyen şüpheli, silahı tutukluk yapınca kabza ile vitrin camını kırmaya çalıştı. Şüphelinin saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli saldırgan belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş etmeye çalıştı. Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi. Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla iş yerinin camlarını kırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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#Avcılar#Kuaför#İstanbul

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