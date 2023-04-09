Avcılar'da iş merkezinin inşaatında çökme oldu! 5 işçi göçük altında kaldı... Kurtarıldılar

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Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı.

Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.