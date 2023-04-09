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Avcılar'da iş merkezinin inşaatında çökme oldu! 5 işçi göçük altında kaldı... Kurtarıldılar

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#İstanbul#Avcılar#Göçük
Avcılarda iş merkezinin inşaatında çökme oldu 5 işçi göçük altında kaldı... Kurtarıldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 01:46

İstanbul Avcılar'da bir iş merkezinin inşaatında beton döküldüğü sırada beton kalıpları çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü yara almadan kurtulurken, 2'si hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı.

Avcılarda iş merkezinin inşaatında çökme oldu 5 işçi göçük altında kaldı... Kurtarıldılar

Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#İstanbul#Avcılar#Göçük

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