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Telefon bayisinde işe başladığı gün cep telefonlarını çaldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Avcılar#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 11:37

Avcılar’da bir telefon bayisinde işe başlayan genç, çalıştığı yerden cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. B.Ç.'nin cep telefonunu çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir telefon bayisini işleten Erdal Tambahçeci, 6 aydan bu yana birkaç cihaz getirerek satan ve çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirten B.Ç.'yi işe almaya karar verdi. Berkay Ç. işe başladığı gün, cep telefonu mağazasından cep telefonu çaldı.

Telefon bayisinde işe başladığı gün cep telefonlarını çaldı

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Önce cep telefonunu cebine koyan ardından boş kalan kutuyu alıp karnında kemerinin altına saklayan B.Ç.’nin cep telefonunu çaldığı görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu B.Ç.’nin HIRSIZLIK yaptığı anlaşılınca, işyeri sahibi B.Ç. ye ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. İşyeri sahibi Erdal Tambahçeci, “Çocuk iş istedi. Biz de işe aldık. Deneme sürecindeydi. Çıkmasına beş dakika kala baktım kıvranıyor. Telefon alınmış kutu da alınmış fatura da alınmış. Telefon 10 bin lira. 6 aylık bir cihazdı.10 bin lira tezgah fiyatımız vardı. Birkaç cihaz almıştık ondan. Ağabey benim çalışmam lazım paraya ihtiyacım var deyince biz de işe aldık onu, yardımcı olmak adına. Genç çocuk değerlendirelim dedik.İşimiz teknik olduğu için gençler daha verimli oluyor." dedi. Tambahçeci " Maaşımdan kes deseydi yardımcı olacaktım. Çalması benim zoruma giden " şeklinde konuştu.

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Telefon bayisinde işe başladığı gün cep telefonlarını çaldı

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#İstanbul#Avcılar#Hırsızlık

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