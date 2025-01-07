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Avcılar'da ilginç olay! Kimseye aldırış etmedi... O anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#Cansız Manken#İstanbul#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:29

Avcılar'da giyim mağazasının önüne gelen şüpheli, cansız mankenin üzerinde bulunan 2 bin 500 lira değerindeki montu bir süre inceledikten sonra çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir giyim mağazasının önünden geçen şüpheli, kaldırımda bulunan cansız mankenin üstündeki montu gördükten sonra geri dönerek incelemeye başladı.

Avcılarda ilginç olay Kimseye aldırış etmedi... O anlar güvenlik kamerasında

Çevredekilere aldırış etmeden bir süre montun içini ve dışını kontrol eden şüpheli daha sonra montu cansız mankenin üstünden çıkardı.

Avcılarda ilginç olay Kimseye aldırış etmedi... O anlar güvenlik kamerasında

Bu sırada mankenin üstündeki çantayı da yere düşüren ve onu da almaya karar veren şüpheli, çıkardığı montu da katlayarak mağazanın önünden uzaklaştı. Montun değerinin 2 bin 500 lira olduğu öğrenilirken hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Avcılarda ilginç olay Kimseye aldırış etmedi... O anlar güvenlik kamerasında

Bir süre sonra dışarı çıkan iş yeri sahibi hırsızlığı fark ederek polise bildirdi. Polis, ihbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Avcılarda ilginç olay Kimseye aldırış etmedi... O anlar güvenlik kamerasında

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#Cansız Manken#İstanbul#Avcılar

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