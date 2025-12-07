×
Avcılar'da ilginç olay! İş yeri sahibi fark edince kameraları kontrol etti, gerçek ortaya çıktı

Avcılar'da beyaz eşya mağazasına gelen iki kadından biri saç düzleştiriciyi çarşafının içine yerleştirerek çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi. 

Olay, 5 Aralık'ta öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan beyaz eşya mağazasına gelen iki kadın, iş yeri sahibine saç düzleştiriciye bakmak istediklerini söyledi.

Mağaza sahibi bin 500 liralık ürünü gösterdi. Kadınlardan biri mağazanın iç tarafındaki başka bir ürüne yönelince arkadaşı rafa kaldırılan saç düzleştiriciyi aldı ve beyaz eşyanın üstüne bırakarak, arkadaşının yanına gitti. Kapıya doğru yönelen kadınlardan biri saç düzleştiriciyi çarşafının içinde sakladı. İki kadın daha sonra hiçbir şey almadan ayrıldı. Ürünün yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaşarak, esnafların bu kişilere karşı dikkatli olmalarını istedi.

