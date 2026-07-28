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Avcılar'da ilginç hırsızlık: 100 kiloluk gardırop tipi buzdolabını 4 kadın taşıyarak çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Hırsızlık#Gardırop Buzdolabı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 13:43

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, tamir atölyesinin önünde zincirle kilitli duran yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki iki kapılı buzdolabı, kamyonetle gelen 4 kadın şüpheli tarafından çalındı. İş yeri sahibinin, "4 erkeğin sırtlayıp götüremediği dolabı zarar vermeden taşıdılar" diyerek hayretini dile getirdiği profesyonel hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz Atacan’a ait ev aletleri tamir atölyesine tamir için getirilen gardırop tipi iki kapılı buzdolabı, iş yerinin önüne bırakılarak demirlere kilitlendi. Dün sabah saat 06.30 sıralarında sokağa bir kamyonet geldi.

Avcılarda ilginç hırsızlık: 100 kiloluk gardırop tipi buzdolabını 4 kadın taşıyarak çaldı

Kamyonetten inen 4 kadın, piyasa fiyatının yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenilen buzdolabının yanına gitti. Şüphelilerden biri çevrede gözcülük yaparken, diğerleri buzdolabın kapılarını açarak içini ve motorunu kontrol etti. Kadınlardan biri zincire bağlı kilidi çözerken 2 kadın eldiven taktı. Daha sonra kadınlar hep birlikte yaklaşık 100 kilo ağırlığında olan buzdolabını bahçe kapısından çıkardı. Ardından kaldırımdan ve park halindeki araçların arasından geçirerek kamyonete yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.

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Avcılarda ilginç hırsızlık: 100 kiloluk gardırop tipi buzdolabını 4 kadın taşıyarak çaldı

4 KADIN TAŞIYIP ÇALDI

İş yeri sahibi Deniz Atacan sabah işe geldiğinde buzdolabının yerinde olmadığını gördü. Atacan daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyince durumu anladı. Deniz Atacan, “Bizim 4 erkeğin getirip buraya bırakamadığı kocaman gardırop gibi dolabı sabaha yakın saat 06.30 sıralarında 4 tane kadın taşıyıp götürüyor. Bir tanesi de kapının önünde gözcü olarak bekliyor. 4 kadın arabaya atıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Avcılarda ilginç hırsızlık: 100 kiloluk gardırop tipi buzdolabını 4 kadın taşıyarak çaldı

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIK"

Atacan, "Birkaç gün önce de şu köşedeki yıkılan binadan demir falan çalınmış. Gece gelip dolabı açıp, bakıyorlar daha sonra arka tarafta kilidi kırıp alıp götürüyorlar. Bayağı bir güçlü kuvvetli kadınlar. Bizim 4 erkeğin sırtlayıp götürmediği dolabı 4 kadın götürüyor. Hayretler içinde kaldık. Kapıyla araba arasında çok küçük bir mesafe var onu oradan nasıl çıkardılar, hayret içerisinde izledik. Gerçekten çok profesyonel şekilde götürdüler dolabı. Çizmeden, dolaba zarar vermeden…” dedi.

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Avcılarda ilginç hırsızlık: 100 kiloluk gardırop tipi buzdolabını 4 kadın taşıyarak çaldı

İhbar üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Avcılar#Hırsızlık#Gardırop Buzdolabı

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