Avcılar'da ilginç görüntüler! Kapatılan üst geçitten tehlikeli geçiş

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D-100 Karayolu üzerinde bulunan Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi arasındaki Hacı Şerif Üstgeçidi'nde beledi tarafından 21 Ocak'ta çalışma başlatıldı. Çürüyen geçit korkuluklarının yenilenmesi ve zemin kaplamalarının değiştirilmesi amacıyla üstgeçit, yayaların geçidine kapatıldı. 5 Şubat'ta çalışmaların tamamlanacağı açıklanan üst geçit kapatılmasına rağmen tehlikeye aldırış etmeyenler tarafından hala kullanılıyor.

YASAK DİNLEMEDİLER

İki mahalle arasındaki kapatılan üst geçidi kullanmak isteyenler, aşağıdaki veya yukarıdaki geçitlere kadar yürüme yerine zaman zaman tel örgüyü zorlayarak geçiyor. Bazı kişiler yasak olmasına rağmen geçtikleri korkuluksuz üstgeçidin çıkışını kapalı görünce bunları da aşmak için çaba harcadı. Üst geçidi kullananlar, beraberlerindekilerden destek alarak atlarken, bazıları korkuluktan kaldırıma zıplamayı tercih etti.

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Üst geçidin yakınında iş yeri bulunan Zeki Dayı, "Yenileme çalışması için kapatılan üstgeçidi yüzlerce kişi bariyeri aşarak karşıya geçti. Küçük çocuklar da geçti. Nasıl çare bulunur bilemiyorum" diye konuştu.