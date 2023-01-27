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Avcılar'da ilginç görüntüler! Kapatılan üst geçitten tehlikeli geçiş

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#İSTANBUL#Avcılar#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 12:41

AVCILAR'da çökme tehlikesi bulunduğu için kapatılan üst geçit sökülen bölümlere ve girişlerinin kapatılmasına rağmen yolu kısaltmak isteyenler tarafından hala kullanılıyor. D-100 Karayolunun üzerinden geçen üst geçit girişlerine konulan bariyerlerin üzerinden atlayanlar tehlikeye aldırış etmiyor. Bariyerleri geçerek üst geçide çıkanlar sökülen bölümlere rağmen korkusuzca karşıya geçiyor.

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D-100 Karayolu üzerinde bulunan Denizköşkler ile Gümüşpala Mahallesi arasındaki Hacı Şerif Üstgeçidi'nde beledi tarafından 21 Ocak'ta çalışma başlatıldı. Çürüyen geçit korkuluklarının yenilenmesi ve zemin kaplamalarının değiştirilmesi amacıyla üstgeçit, yayaların geçidine kapatıldı. 5 Şubat'ta çalışmaların tamamlanacağı açıklanan üst geçit kapatılmasına rağmen tehlikeye aldırış etmeyenler tarafından hala kullanılıyor.

Avcılarda ilginç görüntüler Kapatılan üst geçitten tehlikeli geçiş

YASAK DİNLEMEDİLER

İki mahalle arasındaki kapatılan üst geçidi kullanmak isteyenler, aşağıdaki veya yukarıdaki geçitlere kadar yürüme yerine zaman zaman tel örgüyü zorlayarak geçiyor. Bazı kişiler yasak olmasına rağmen geçtikleri korkuluksuz üstgeçidin çıkışını kapalı görünce bunları da aşmak için çaba harcadı. Üst geçidi kullananlar, beraberlerindekilerden destek alarak atlarken, bazıları korkuluktan kaldırıma zıplamayı tercih etti.

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Avcılarda ilginç görüntüler Kapatılan üst geçitten tehlikeli geçiş

Üst geçidin yakınında iş yeri bulunan Zeki Dayı, "Yenileme çalışması için kapatılan üstgeçidi yüzlerce kişi bariyeri aşarak karşıya geçti. Küçük çocuklar da geçti. Nasıl çare bulunur bilemiyorum" diye konuştu.

Avcılarda ilginç görüntüler Kapatılan üst geçitten tehlikeli geçiş

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#İSTANBUL#Avcılar#Trafik

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