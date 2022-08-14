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Avcılar'da ilginç anlar! Polisi görünce denize atladı, 2 kilometre yüzdü

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#İSTANBUL#Avcılar#Polis
Avcılarda ilginç anlar Polisi görünce denize atladı, 2 kilometre yüzdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:26

Avcılar'da uyuşturucu suçundan 12.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisi görünce kayalıklardan denize atladı. Denizde 2 kilometre yüzerek kaçmaya çalışan Miraç Kılıç, sevk edilen deniz polisinin 1.5 saatlik çalışması sonucu yakalandı.

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Avcılar Emniyet Güven timleri Ambarlı Mahallesi İzci Sokak'ta denetim yaparken Miraç Kılıç'ı durdurdu. Kontrolleri yapılmak istenen Kılıç, elindeki çantasını atarak hemen yakındaki sahildeki marinanın kayalıklarına doğru kaçmaya başladı. Kayalıklardaki kovalamaca sırasında yakalanacağını anlayan Miraç Kılıç, bir anda denize atladı.

Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan Kılıç, açığa doğru yüzmeye başladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı. Miraç Kılıç, teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı.

'KURBAĞA ADAM' BOTU İSTENDİ

Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen Kılıç için 'Kurbağa Adam' botu istendi. Getirilen bot ile Miraç Kılıç yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan Kılıç'ı kontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.

Avcılarda ilginç anlar Polisi görünce denize atladı, 2 kilometre yüzdü


Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen Mariç Kılıç'ın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12.5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.
Avcılarda ilginç anlar Polisi görünce denize atladı, 2 kilometre yüzdü


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#İSTANBUL#Avcılar#Polis

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