Avcılar'da iki kadının dolandırıcılığı güvenlik kameralarında

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın, Tahtakale Mahallesi’ndeki bir kuru gıda marketi ile çeşitli ürünlerin satıldığı işyerine girdi. Buralarda ayrı ayrı 10’ar TL’lik ürün alıp bedelinin alınması için 200’er TL veren kadınlar, kasiyerleri konuşturarak dikkatlerini dağıtttı. Cüzdanlarından çıkardıkları parayı gösterip vermiş gibi yaparak, el çabukluğu ile üzerlerinde gizleyen kadınlar, kasiyerlere parayı verdiklerini söyledi. Dikkatleri dağılan iki kasiyer 190’ar TL para üstünü kadınlara verdi. İki kadın parayı alıp hızla uzaklaşırken olay, kasadaki paraların eksik çıkması üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Polis, iki işyerindeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.