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Avcılar'da iki grup arasında yumruklu ve sopalı kavga: Sokak kavgası kamerada

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#Avcılar#Kavga#Polis Müdahalesi
Avcılarda iki grup arasında yumruklu ve sopalı kavga: Sokak kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 13:03

Avcılar'da iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Uzun süre devam eden kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişinin eline aldığı uzun bir sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü.

Avcılarda iki grup arasında yumruklu ve sopalı kavga: Sokak kavgası kamerada

Çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri arbedeyi engellemek için araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak taraflar sakinleşmeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga, ekipler olay yerine gelmeden kısa süre önce yine çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.
Avcılarda iki grup arasında yumruklu ve sopalı kavga: Sokak kavgası kamerada

Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Avcılar#Kavga#Polis Müdahalesi

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