Avcılar'da iki grup arasında yumruklu ve sopalı kavga: Sokak kavgası kamerada

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kişinin eline aldığı uzun bir sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü.