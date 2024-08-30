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Avcılar'da iki grup arasında bıçaklı, kemerli kavga

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#İstanbul#Darp#Kavga
Avcılarda iki grup arasında bıçaklı, kemerli kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 10:25

Avcılar’da bir otomobille caddeye gelen 2 şüpheli, 2 kişiyle kavga etmeye başladı. Bıçak, kemer ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Merkez Mahallesi’nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille caddeye gelen 2 kişi, daha önceden tanıdıkları iddia edilen 2 kişinin yanına gitti.

Avcılarda iki grup arasında bıçaklı, kemerli kavga

4 kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, kemer ve yumrukların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada caddeden geçen otomobiller korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. Polis ekipleri olay yerine gelmeden kavga eden 2 şüpheli otomobille, yaralanan 2 kişi ise yaya şekilde ara sokaklardan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Çevrede korkuya neden olan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Avcılarda iki grup arasında bıçaklı, kemerli kavga

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#İstanbul#Darp#Kavga

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