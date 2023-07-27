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Avcılar'da iğrenç olay! Sapığa mahalleliden meydan dayağı

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#İstanbul#Avcılar#Taciz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 10:18

Avcılar'da yaşanan olay mahalleliyi çileden çıkardı. İddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti. Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı. Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

Avcılarda iğrenç olay Sapığa mahalleliden meydan dayağı

"SAPIK VAR" DİYE BAĞIRDILAR

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı. Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi.

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Avcılarda iğrenç olay Sapığa mahalleliden meydan dayağı

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan, 'Hayasızca Hareketlerde bulunmak' ve 'Cinsel taciz' suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılarda iğrenç olay Sapığa mahalleliden meydan dayağı

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#İstanbul#Avcılar#Taciz

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