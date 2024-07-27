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Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı, akaryakıt istasyonuna daldı

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#Trafik Kazası#Avcılar#İETT
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 11:34

Avcılar'da, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce 3 araca çarptı ardından akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan İETT şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaza sabah 06.45’te, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür K., idaresindeki 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, işçileri taşıyan bir minibüs ve 2 araca çarptıktan sonra yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonun tabelasına çarparak duran otobüsün şoförü kazada yara almazken işçilerin bulunduğu minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken polis ise kazayla ilgili çalışma başlattı. İETT otobüsünün şoförü Özgür K. gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Özgür K., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

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#Trafik Kazası#Avcılar#İETT

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