Avcılar'da hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi gözaltına alındı

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Olay, 30 Aralık günü saat 10.15 sıralarında, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuğu ile gelen E.M.Ç., koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gelirken acelesi olduğunu söyledi. E.M.Ç. iddiaya göre, sıraya girmesi konusunda kendisini uyaran güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. E.M.Ç., kendisini uyaran görevli ile tartıştıktan sonra iddiaya göre hakaret ederek saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri soruşturmaya başladı. Kaçan E.M.Ç. bugün "Kasten Yaralama-Hakaret" suçundan gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay ile ilgili şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu.

