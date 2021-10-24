Avcılar'da hareketli dakikalar! 'Aile meselesi karışmayın'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararıMahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı#Hediye Kartı
Bir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne olduBir balta, bir bıçak, bir cinayet: Cennet adada gerçekte ne oldu?#Cinayet
Escobardan sonraki en büyük darbe Otoniel yakalandı...Escobar'dan sonraki en büyük darbe! Otoniel yakalandı...#Otoniel
Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı’Genç kızdan beklenmedik bir cevap gelince: ‘Sayın Valim, şaşırdınız mı?’#Tuncay Sonel
10 ‘istenmeyen adam’ emri10 ‘istenmeyen adam’ emri#İstenmeyen Adam
Kilometre oyununa savcı yanıtı Hatalısın... SMS ile sorsaydınKilometre oyununa savcı yanıtı! 'Hatalısın... SMS ile sorsaydın'#2. El Otomobil
Dev derbi öncesi akıl oyunları Sergen Yalçın ve Fatih Terim...Dev derbi öncesi akıl oyunları! Sergen Yalçın ve Fatih Terim...#Beşiktaş
Japon mafyası yakuzada emeklilik zor... Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruzJapon mafyası 'yakuza'da emeklilik zor... 'Eksiden başlıyoruz, sıfıra çıkmaya uğraşıyoruz'#Yakuza
Türkiye’nin Greta’sıTürkiye’nin Greta’sı#Seren Anaçoğlu
Yemeklerimi bir tek annem beğenmez'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'#Somer Sivrioğlu
Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedimMerve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim#Merve İldiniz
Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’Belçim Bilgin: ‘Hayat tek bir renkten ibaret olamaz... Bazen aydınlık bazen karanlığız...’#Belçim Bilgin
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandıÜnlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı#Ayberk Pekcan
Korkunç kaza 5 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti#Kamyon
Okan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmamOkan Bayülgen yakında ‘Dünya düz’ derse şaşırmam!#Okan Bayülgen
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da hareketli dakikalar! 'Aile meselesi karışmayın'

#Avcılar#İstanbul#Polis
Avcılarda hareketli dakikalar Aile meselesi karışmayın

İstanbul Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu.

Haberin Devamı

Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü.

Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.

İlgili Haberler:

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avcılar#İstanbul#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!