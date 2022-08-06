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Avcılar'da hareketli anlar: Özel harekat polisinden operasyon!

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#Operasyon#Avcılar#Özel Harekat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 16:28

Avcılar'da annesi ve kız kardeşini satırla tehdit ettikten sonra kendisini eve kilitleyen Metin İhsan Y. özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

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Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi. Elinde satır bulunan Metin İhsan Y.,  anne ve kız kardeşi ile tartıştı.  Anne ve kızı kaçarak komşuya sığınırken Metin İhsan Y., kapıyı kilitledi. Polis ekipleri gelerek  Metin İhsan Y.'yi ikna etmeye çalıştı ancak, sonuç alamadı.

Avcılarda hareketli anlar: Özel harekat polisinden operasyon

Saatler süren çaba sonuç vermeyince özel harekat timleri harekete geçti. Özel harekat polisi kapıyı kırarak Metin İhsan Y.'yi gözaltına aldı. Kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürdü.

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#Operasyon#Avcılar#Özel Harekat

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