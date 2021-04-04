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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 04.04.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Avcılar'da girdiği apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız kamerada

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Avcılar'da girdiği apartmandaki tüm ayakkabıları çalan hırsız kamerada

AVCILAR'da bir şüpheli girdiği apartmandaki tüm ayakkabıları poşete doldurup çaldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Parseller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan hırsız daha sonra da poşete doldurup, kaçtı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı görerek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Apartmanda yaşanan hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin apartmana girişi ve topladığı ayakkabıları poşete doldurması yansıdı.

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