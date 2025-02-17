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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

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#Avcılar#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 22:03

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki farklı tesise daha sıçradı. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tesiste 10 yıldır çalışan Halil Topal, alevleri gözyaşları içinde izledi.

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Yangın, saat 19.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisten yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İstanbul'un birçok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak bölgeye sevk edildi.

 

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

ALEVLER 2 FARKLI DEPOYA SIÇRADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Geri dönüşüm tesisinden yükselen alevler, bitişikte bulunan 2 farklı geri dönüşüm tesisine daha sıçradı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangının başladığı tesisin diğer tarafındaki akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında 3 depoda da hasar oluştuğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin tesiste bir süre daha soğutma çalışması yapacağı öğrenildi.

 

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Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇALIŞTIĞI DEPOYU İZLEDİ

Yangın çıkan geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 10 yıldır çalışan Halil Topal, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Yaşadıklarını anlatan Topal, "Eve gidiyordum otobüsle. Çocuklar 'Ağabey yetiş, iş yeri yanıyor' diye telefon etti. Geldim bir baktım, yanıyor burası. Burada 6 tane eleman vardı onlar aradı beni. Yaklaşık 10 senedir beraberiz burada. Ben buranın ustasıyım, ama kendi işim gibi devam ettim her zaman. Burada biz ağabey, kardeş gibi çalışıyorduk. Yaklaşık 10 seneden beri olan birikimimiz gitti hepsi. Diğer depolara da sıçradı yangın. Şu anda bizimki ile beraber 3 geri dönüşüm deposu yanıyor" dedi.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

Avcılarda geri dönüşüm tesisinde yangın Alevler 6 saat sonra kontrol altına alındı

 

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#Avcılar#Geri Dönüşüm Tesisi#Yangın

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