Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan Fatma Şule Tanrıverdi (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Fatma Şule Tanrıverdi’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Fatma Şule Tanrıverdi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.





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