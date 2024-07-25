Avcılar'da feci kaza: Çekiciye çarpan motosikletteki baba ile oğlu öldü

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Merkez Mahallesi yönüne giden Yunus Kar'ın kullandığı 34 GOC 275 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine posi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkte hafif ticari bir araçla yan yana ilerleyen motosikletin çekiciye çarptığı anlar yer alıyor. Kazayla ilgili çekicinin sürücüsü Kemal Ö. ile motosikleti sıkıştırdığı iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü Yakup Y.'ni ifadesi alındı.