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Alper KORKMAZ - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Avcılar'da feci kaza! 4 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

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Avcılar'da feci kaza! 4 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalan Hızır Ali Günden isimli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki Hızır Ali Günden evinin önünde oyun oynadığı sırada park halindeki aracın arkasından yolun karşısına geçmek istedi.

Avcılarda feci kaza 4 yaşındaki Ali hayatını kaybetti

Bu sırada cadde üzerinde 34 ALG 47 plakalı kamyonetiyle ilerleyen Salih B. küçük çocuğa çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk ihbar üzerine gelen 112 ekiplerince Esenyurt 'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Günden, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Salih B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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