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Avcılar'da evlerine girmekten çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor

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#Avcılar#Deprem#Çadır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 17:31

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinde çatlaklar oluşan ve olası büyük depremden korkan bazı aileler günlerdir parklarda kurdukları çadırlarda kalıyor.

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Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 gün geçti. Depremin ardından evlerine girmekten çekinen vatandaşlar, aileleriyle birlikte park ve bahçelerde kurdukları çadırlarda ya da kendi araçlarında kalmaya devam ediyor. Avcılar'da Firuzköy, Yeşilkent, Tahtakale ve Cihangir Mahallesi'ndeki parklarda da vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalıyor. Avcılar Belediyesi, çadırda kalan vatandaşlara geceleri seyyar ekiplerle çorba, ısınmaları için tahta ve yakacakları içi boş variller dağıtıyor.

Avcılarda evlerine girmekten çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor

"KORKUDAN EVE GİREMİYORUZ"

Cihangir Mahallesi'ndeki bir parkta yan yana kurulan çadırlardan birinde kalan Kadriye Şeker, "Evimiz çok eski. 30- 40 yıllık. Hasar var mı yok mu bilmiyoruz. Eşyalarımız kırıldı. Korkudan eve giremiyoruz. Üç gündür buradayız. Ailemiz 10 kişi vardır. Üç çadır bizim. Dün odun ve varil getirdiler. Gece burada yattık. Battaniye lazım" dedi.

Avcılarda evlerine girmekten çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor

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Kenan Yılmaz ise, dört kişilik ailesi ile iki günden bu yana burada kaldıklarını, dairesinde çatlak görüldüğü için burada çaresiz beklediklerini anlattı. Bir kadın da "Pazartesi günü gelip belediyeden bakacaklar. Üç aileyiz. Evde bir hasar göremiyoruz. Kolonlara gelip bakacaklar. Binamız eski" diye konuştu.

Avcılarda evlerine girmekten çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor

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#Avcılar#Deprem#Çadır

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