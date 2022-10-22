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Avcılar'da evinde arkadaşı ile dehşeti yaşadı

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#İstanbul#Avcılar#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 09:14

Avcılar'da binadan sesler geldiğini duyunca kapıyı açan Ferdi Er ve arkadaşı, 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kaçan ancak 1 saat sonra tekrar gelerek kapıyı "Polis" diyerek çalan saldırganlar, içeri girerek Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu dövdü.

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Olay, geçen Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Er, iddiasına göre giriş katta oturduğu binanın merdiven demirlerine zincirle kilitlediği bisikletinin daha önce de çalınmak istendiğini göz önüne alarak duyduğu ses üzerine kapıyı açtı. Karşısında gördüğü kişiye ne aradığını soran Er, "Sana mı hesap vereceğim" cevabıyla saldırıya uğradı.

Ferdi Er, eline aldığı sopa ile saldırgana karşı koyarken evdeki arkadaşı da gürültü üzerine dışarı çıktı. Bina içerisine giren saldırgan dışarıda bekleyen iki arkadaşına seslenerek yardım istedi. Kısa süren kavga ardından 3 kişi uzaklaştı.

ODA KAPILARINI TEKMELEYEREK KIRDILAR

Ferdi Er, yaklaşık 1 saat sonra evin kapısını çalan ve "Polis" diyen kişiye kapıyı açınca bir anda neye uğradığını şaşırdı. İçeriye giren üç kişi odalara kaçarak kapıları kilitleyen Ferdi Er ve arkadaşı Metin Aksu'yu çıkarmak için oda kapılarını tekmelemeye ve kırmaya başladı.

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Bir oda kapısını kırarak içeri girenler Aksu'nun başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan Metin Aksu'nun pencereden yardım isteyerek bağırması üzerine saldırganlar kaçtı.

Ferdi Er, kendisini kilitlediği kapının bir bölümünün kırıldığını ancak kimsenin içeri giremeden uzaklaştıklarını anlattı. Er, "Hırsız olduklarını düşünüyorum. Arkadaşımın başına 4 dikiş atıldı. Bunların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını bekliyorum" dedi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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