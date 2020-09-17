Avcılar’da ev karantinasında olanlara denetimli ziyaret

İstanbul Valiliği’nin talimatları doğrultusunda Avcılar Kaymakamı Kemal İnan’ın koordinesinde koronavirüs 'mobil denetim ekipleri' oluşturuldu. Yapılan testleri pozitif çıkan ve hastane yerine evlerinde karantina altında tutulmalarına karar verilen aileler yakın takibe alındı. Bu hastaların izolasyona uyum denetimleri sürekli yapılırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet Müdürlüğü’nden birer görevli her gün en az 30 haneye ziyarette bulunuyor. Evde bulunmayanlar tutanaklarla belirlenerek, ‘ivedi’ olarak haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuluyor.

İlaçları görevliler tarafından verilen ve yaşamlarını sürdürebilmeleri içi gereken ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardım isteyen ailelere gereken destek veriliyor. Üniversite Mahallesi’ndeki bir binada oturanları ziyaret eden görevliler koronavirüs karantina önlemlerini hatırlatırken bir ihtiyaçları olup olmadıklarını sordu. Virüs tespit edilen aileler dışarı çıkmadıklarını, karantina koşullarına uyduklarını belirtirken, binalarında oturan diğer ailelerin tedirgin olmaması için binanın belediye tarafından dezenfekte edilmesini istedi. Görevliler bu isteği Avcılar Belediyesi’ne ileteceklerini bildirdi.

DENETİMİN YANI SIRA HAL HATIR DA SORULUYOR

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, diğer ilçelerde olduğu gibi denetimlerine devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

“Kovid 19 testinin pozitif çıkmasından hemen sağlık görevlilerinin devreye girdiğini ve ilaçlarını teslim ediyorlar. Bir gün sonra Vefa Grubu devreye giriyor. Yardıma ihtiyacı varsa gereken yapılıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz de evden ayrılmamaları için konusunda uyarıda bulunuyor. Yeni uygulama ile uyarılara uymayan pozitif vakaların Anadolu Yakası’ndaki bir yurda götürülmesini sağlıyoruz. Muhtar ve imamlarımız denetimlerini yapmakta. Testi pozitif çıkanların evde bulunup- bulunmadıkları konusunda denetimin yanı sıra hal hatırının sorulmasını da hedefliyoruz. Bunların yanı sıra birer mektup da göndererek uyulması gereken bilgilere yer veriyoruz ve gerekli telefonlar da burada yer alıyor.”

Çalışmaları koordine eden görevlilerden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız da evlere günde en az 30 ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.