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Gündem
Ali Çağlar TİNBEK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Avcılar'da eğlence mekanına koronavirüs baskını kamerada

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İstanbul Avcılar'da koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri,  tedbirlere uyulmadığı ve sahte alkol satışı yapıldığı iddia edilen eğlence mekanına çevrilen restorana baskın düzenledi. 29 kişiye toplam 100 bin lira cezai işlem tutanağı düzenlendi, 61 şişe sahte alkol ele geçirildi.  Baskın anı kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart cumartesi günü,  “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” konuları ile ilgili Avcılar’da yürütülen çalışmalar kapsamında,  Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ve sahte alkol bulundurulduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti.  Ekipler aynı gün saat 21.45’te iş yerine baskın düzenledi.

Avcılarda eğlence mekanına koronavirüs baskını kamerada

Mekana giren ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 29 kişiye toplam 100 bin 50 lira cezai işlem tutanağı düzenledi. Tütün ve  Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi bulundurmadığı belirlenen iş yerinde yapılan aramada da  61 şişe sahte alkol ele geçirildi. Restoranda bulunan ve sahte alkol yaptığı iddia edilen Ö.G. (34) gözaltına alındı. Ö.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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