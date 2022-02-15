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Avcılar'da duvarsız daire! Komşuya ulaşılamadı

#İstanbul#Avcılar#Ev

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamındaki bina yıkılınca yandaki 5 katlı binanın duvarının olmadığı ortaya çıkmıştı. 10 daire bulunan binada, sahibi Bulgaristan'da olan dairenin duvarı örülemedi. Üçüncü kattaki dairedeki eşyalar günlerdir dışarıdan görülüyor. Komşuları, duvarsız kalan evin içerisine yağmurun yanı sıra toz, toprak girdiği için çok üzgün olduklarını ancak, ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

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Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı 40 yıllık binanın yıkılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. 1 Şubat'ta getirilen iş makineleri ile bina yıkıldı. Bitişik bina ile ortak kullanılan duvar da yıkılmış oldu. 10 daire ve 3 dükkandan oluşan yan binanın bir cephesi duvarsız kaldı. Bina sakinleri, yıkım ile birlikte oturdukları binanın 40 yıldan bu yana duvarsız olduğunun farkına vardı.

İş yerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, zararlarının karşılanması için hukuki girişimlerde bulunmak üzere bilirkişiye tespit yaptırdıktan sonra duvarları ördürdü. Diğer bina sakinleri de, soğuk havada gidecek yerleri olmadığını göz önünde bulundurarak, duvarlarının büyüklüklerine göre 4-7 bin TL borçlanarak duvarlarını ördürdüklerini belirtti.

Avcılarda duvarsız daire Komşuya ulaşılamadı

Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan iki gün battaniye ve yorganlara sarılarak evde oturan su tesisatçısı Saim Kondu, duvarlarını kendisi ördü. Kondu, "Duvarlarımızın ortak olduğunu görünce 'bunu yıkalım size duvar öreriz' dediler. Duvarları yıktılar kimse gelip halimizi bile sormadı" dedi.

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BULGARİSTAN'A GİDEN KOMŞUYA ULAŞILAMADI

İş yerinin duvarını ördüren Orhan Koçak, yıkım firması veya müteahhidin hiçbir gideri üstlenmediğini, bir daire hariç herkesin evine duvar yaptırdığını söyledi. Koçak, duvarsız kalan daire ile ilgili şöyle konuştu:

"Maalesef teyzemize ulaşamadık. İnsani olarak çok rahatsızım. Bildiğim kadarıyla Bulgaristan'a gitmişti. Binada oturanların hepsinin telefonu var. Ama yaşlı teyzemizin telefonunu almamışım. Şimdi yağmur yağıyor, duvar yıkıldığı için eşyaları bir anlamda dışarıda kaldı. Bir insan olarak onun zarar görmesi beni çok rahatsız ediyor. Ulaşabilsem en azından bir evladı olarak arayıp bilgi vermek isterdim. Bekledikçe kadının zarar gördüğünü görmek çok üzücü."

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#İstanbul#Avcılar#Ev

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