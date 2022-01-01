Avcılar'da doktora saldıran şüpheli tutuklandı

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Avcılar Tahtakale Mahallesi 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde dün yaşanan olayda, Velit Çelebi isimli doktor, koronavirüs aşısı için gelen karı kocaya, beklemeleri gerektiğini söylemiş, olay üstüne çiftin yanında bulunan damat duruma sinirlenip Çelebi ile tartışmıştı. Tartışmanın ardından şahıs, Çelebi’nin yüzüne vurmaya başlamış, olay yerine polis çağrılmıştı. Olayın ardından doktora saldıran M.S.E., polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen şiddeti kınayan Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Avcılar’da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur."