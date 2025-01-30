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Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası

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#Avcılar#İstanbul#Doğal Gaz
Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 15:15

Avcılar’da bir bina önündeki kaldırımda oluşan su sızıntısının ardından çevreye duman ve koku yayıldı. Kokunun doğal gazdan kaynaklanmasından tedirgin olan apartman sakinleri binadan çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığını belirledi.

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Merkez Mahallesi Rıfat Sokak’ta dört katlı binanın önünde başlayan su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı. Bina girişinde doğal gaz kutusu olduğu göz önüne alınarak doğal gaz sızıntısından şüphelenenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede gelen polis ve itfaiye bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı. İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığı belirlendi.

Avcılar’da doğal gaz sızıntısı iddiası

BİNADAKİLER KORKU İLE KAÇTI

Apartmanda oturanlar kısa süre içerisinde bazı eşyalarını yanlarına alarak binayı terk etti ve sokakta gelişmeleri izledi. Kontrollerde kokunun su sızıntısı nedeniyle kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığı ifade edildi.

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#Avcılar#İstanbul#Doğal Gaz

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