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Avcılar'da denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

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#İstanbul#Avcılar#Akü
Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 14:05

İstanbul Valiliği'nin talimatıyla Avcılar sahilinde ve deniz dibinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, atıl durumdaki bir tekneyi sabitlemek için kullanılan aküyü denizden çıkardı.

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İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla, Avcılar Sahili'nde atıl durumda bulunan tekne enkazları ve çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan'ın başkanlığında, 8 kamu kurumunun temsilcilerinden oluşan komisyonun kararıyla Ambarlı Balıkçı Barınağı'nda karada bulunan gemi enkazlarının bir kısmı, daha önce belediye ekipleri tarafından kaldırılmıştı. Denizde atıl durumda bulunan teknenin kaldırılması ve çevresinin temizlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı.

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

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Sahildeki temizliğin ardından teknenin kaldırılması işlemine geçen belediye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan destek istedi. Dalgıçlar, teknenin çeşitli yerlerinden kıyıya ve tonozlara bağlanan halatları keserken, deniz dibindeki tonozları çıkarmak için dalış yaptı.

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

'Deniz Kızı' isimli teknenin sabitlenmesi için kurşun, sülfürik asit başta olmak üzere birçok kimyasal maddeyi içeren akünün kullanıldığı tespit edildi. Akü, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

'TONOZ OLARAK AKÜ KULLANMIŞLAR'

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, yapılan temizlik çalışmasında çevre kirliliğine neden olan unsurların temizlendiğini belirterek, "Burada görüldüğü gibi, denizde tekneyi sabitlemek için tonoz olarak akü kullanmışlar. Aküler, bilimsel olarak da çevreye en fazla zarar veren, sürekli çözülerek zehir saçan maddelerden biridir. Dalgıçların çıkardığı akü, denizde zehir saçıyordu.

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Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

Canlılar için tehlikeli olan bu tür malzemelerin kullanımı kesinlikle yasaktır" dedi. Sahil temizliği sırasında parçalanarak alınacak olan tekne ve çevresindeki alanda asılı duran iki Türk bayrağı, zabıta amiri tarafından toplandı. 

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

Avcılarda denizin dibinde temizlik yapıldı, çıkan malzeme ekipleri şaşkına çevirdi

 

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#İstanbul#Avcılar#Akü

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