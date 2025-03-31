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Avcılar'da denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı

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#Avcılar#Tanker#Çevre Kirliliği
Avcılarda denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 12:27

İstanbul Avcılar'da denizde bacasından yoğun duman çıkan ve kurum püskürten tankerle ilgili alınan örneklerin laboratuvarda incelenmesi sonrası işlem başlatıldı.

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Avcılar açıklarına demirleyen 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Sentinel’ isimli Antigua Barbuda bayraklı kimyasal ürün taşıyan tanker akşam saatlerinde havaya yoğun duman ve kurum püskürttü. Görenlerin ihbarı üzerine Avcılar Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Avcılarda denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı

Ekipler siyah duman yayan ve püskürttüğü kurum nedeniyle tankerin yanında yoğun kurum tabakası oluştuğunu belirledi. Denizden laboratuvarda incelenmek üzere kurum örnekleri alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonuçlarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdi. Tankere para cezası yazılacağı öğrenildi.

Avcılarda denizde havayı kirlettiği tespit edilen tankerle ilgili inceleme başlatıldı

 

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#Avcılar#Tanker#Çevre Kirliliği

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