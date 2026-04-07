Avcılar'da dehşet! İş yerinde arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Silahlı Saldırı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 10:13

İstanbul Avcılar'da Mustafa Arancı (41), kendine ait araç kiralama şirketinde konuk ettiği arkadaşı Sercan Ş. (33) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Sercan Ş. olay yerinden kaçtı. Kaçma anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Sercan Ş.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 00.45 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan araç kiralama şirketinde meydana geldi. Mustafa Arancı arkadaşı Sercan Ş.'yi araç kiralama şirketine ait büroda misafir etti. İki arkadaş arasında bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada Sercan Ş., yanında taşıdığı tabancayı çekerek Arancı'ya ateş etti. Sağ bacağından vurulan Mustafa Arancı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arancı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Polis, silahlı saldırının ardından kaçarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için incelemelerini sürdürürken, Mustafa Arancı'nın cenazesi otospinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Arancı için Merkez Ulu Camii'ne cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Arancı'nın cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
