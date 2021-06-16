MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar’da dehşet anları
GeriGündem Avcılar’da dehşet anları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Avcılar’da dehşet anları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar’da dehşet anları

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çalıştığı restoranın önünde, garson Serkan Bertan'ın bir kişi tarafından bacağından bıçaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Çalıştığı restoranın karşısındaki iş yerinin önünde oturan Sertan Bertan ile kimliği belirlenemeyen kişi, bir süre sonra kalkarak yürümeye başladılar. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı bıçakla garson Bertan'ı bacağından defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Sertan Bertan, hemen yakındaki özel sağlık kliniğine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan garson sonra, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan saldırganın Sertan Bertan'ın tanıdığı olduğu üzerinde dururken, kimliğinin tespit edilerek yakalanması için soruşturmaya başladı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi