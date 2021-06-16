Avcılar’da dehşet anları

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Çalıştığı restoranın karşısındaki iş yerinin önünde oturan Sertan Bertan ile kimliği belirlenemeyen kişi, bir süre sonra kalkarak yürümeye başladılar. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı bıçakla garson Bertan'ı bacağından defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralanan Sertan Bertan, hemen yakındaki özel sağlık kliniğine götürüldü. İlk müdahalesi yapılan garson sonra, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan saldırganın Sertan Bertan'ın tanıdığı olduğu üzerinde dururken, kimliğinin tespit edilerek yakalanması için soruşturmaya başladı.

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