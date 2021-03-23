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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Avcılar’da çukura düşen oğlak kurtarıldı

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Avcılar’da çukura düşen oğlak kurtarıldı

AVCILAR’da çukura düşen oğlağı, itfaiye ekipleri kurtardı. Oğlak kurtarıldığı için çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Avcılar, Firuzköy Mahallesi’ndeki boş alanda oğlaklardan biri çukura düştü. Bölgede oyun oynayan çocuklar tarafından fark edilen oğlağın kurtarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi. İtfaiye erlerinden biri, oldukça dar olan çukurda kurtarılmayı bekleyen oğlağı kurtarmak için çukura sarkıtıldı. Arkadaşları tarafından sıkıca bacaklarından tutulan itfaiye eri, hayvan yakalama aparatını oğlağa geçirerek çıkardı. Oğlağın kurtarıldığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı.

 

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