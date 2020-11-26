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DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Avcılar'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

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Avcılar'da çöp konteynerine atılan yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Atık toplayıcıları Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A.Kürşat Keklik Sokak'taki çöp konteynerinde bir beze sarılı bebek cesedi görünce polise haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler hemen yandaki duvarın üstüne konulan bebek cesedi ile karşılaştı. Gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürülen yeni doğmuş olduğu belirlenen cansız erkek bebek cesedi ile ilgili inceleme başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alırken çevrede oturanlar bu olaya tepki gösterdi.

 

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