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Haber Giriş: 01.08.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Avcılar’da çöp isyanı

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Avcılar’da çöp isyanı
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İstanbul Avcılar ilçesi İskele Caddesi, sahil yolu ve içinde bulunan parktaki çöpler, 3 gündür toplanmıyor.

Vatandaşlar, ağaçlardan dökülen yaprakların, atık maskelerin, pet şişelerin ve piknikçilerin bıraktığı poşetlerin alınmamasına isyan etti. Bölgede yaşayanlar, her gün yürüyüş yapılan, sahil yolundaki atıkların ve çöplerin kötü kokuya neden olduğunu belirtti. İskele Caddesi’ndeki bazı cafe sahipleri ise çareyi işletmelerinin önünü süpürmekte buldu. Esnaflar, sosyal medyadan belediyelere gönderdikleri şikayet mesajını göstererek, “Normalde burası her gün Büyükşehir Belediyesi tarafından süpürülüyordu. İBB’yi aradık, ‘Oranın temizliği Avcılar Belediyesi’ne ait’ dedi. Avcılar Belediyesi’ni aradık ‘Oranın temizliği Büyükşehir’e ait’ diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık” açıklamasını yaptı.

Avcılar’da çöp isyanı


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