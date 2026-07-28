Avcılar’da çocuk parkına kurulan salıncakta 5 günde 4 kişi yaralandı

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Olay Avcılar Belediyesi tarafından oyuncakları ve zemini yeniden düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda meydana geldi. 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.30 sıralarında parka gelen bir çocuk ‘Kuluçka sepet salıncak’ olarak bilinen oyuncağa bindi. İnmek isteyen çocuğun kolu, salıncağı tutan halatlardan birisini erken bırakınca kırıldı. Kolu kırılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra 45 yaşlarında bir kadının ayağı ise, aynı oyuncağa binerek sallandıktan sonra inmek isterken kırıldı. Kadın, ihbar üzerine parka gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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“BİRİNİN AYAĞI BİRİNİN KOLU KIRILDI”

Yaşanan 2 olaydan sonra dün gece yine aynı salıncakta iki kaza daha meydana geldi. Dün saat 22.30 sıralarında bir kadın bindiği salıncaktan inerken ayağını kırdı; ardından da olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Parka sürekli gelenler kazaların 5 günde yaralanmayla sonuçlanan 4’üncü kaza olduğunu, yaralılardan 3’ünün ise anne olduğunu söyledi. Parkta kafe işleten Ferdi Okumuş, "Salıncakta sallanırken herhalde ayağı altında kaldı. Birinin ayağı kırıldı bir küçük kardeşimizin de binerken salıncağa kolu kırıldı. Her iki olay da aynı akşam meydana geldi." dedi.

SALINCAK KALDIRILDI

Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü arka arkaya yaşanan kazaların ardından yasak olmasına rağmen büyüklerin de kullandığı salıncağı dün parktan kaldırdı.

“İNSANIMIZ KULLANMAYI BİLMİYOR”

Parka çocuklarını getiren Fatma Demirci, "Parktaki aletler çok faydalı, çok güzel. Bizim insanımız bunları kullanmayı bilmiyor. Ben dün buradaydım bir salıncağa en fazla 3-4 çocuk biner. Bu salıncağa 10-15 çocuğun bindiği oldu. Büyükler de biniyormuş. Ben görmedim sanırım 40-45 yaş civarı.4 kişi binilecek bir salıncağa 15-20 kişi binerse olacağı bu. İnsan olarak kullanmayı bilmiyoruz. Çok güzel olan şeyleri kendi elimizle berbat ediyoruz. Sonuç bu " dedi.

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“ÇOCUKLAR KALDIRILMASINDAN MEMNUN DEĞİL”

Son kazaya tanık olduğunu belirten Zuhal Savadum ise, "Genelde yetişkinler biniyor salıncağa. Salıncağın boyu da çocuklara uygun olduğu için bacakları uzun geliyor. Kırılmalar ve sakatlanmalar oluyor. Çocukların başına geldiğini duymadım. 5 kişi yaralanmış. Akşam bir tanesine şahit oldum. Benim yaşlarımda bir hanımefendi çocuğuyla birlikte biniyor. Kalabalık bir şekilde biniyorlar. 2 kişi binilmesi gereken bir oyuncağa 15-16 kişi binmeye çalışıyorlar. Ondan sonra ayağı altta ters dönüyor. Ambulans çağırıldı, götürüldü. Birşey yoktur umarım daha haber alamadık. Çocuklar kaldırılmasından memnun değil. Biz bilinçli bir şekilde oynuyorduk diyorlar. Genelde de büyüklerin başına geldiği için onların hatası olduğunu düşünüyorlar. Değişik bir salıncağa da ihtiyaç vardı. Ben burada doğdum büyüdüm yıllardır burada böyle salıncaklar vardı. Onlar için bir değişiklik olmuştu aslında tabii kazalar olunca da kaldırıldı ama ben çocuklarım adına mutsuzum." dedi.

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