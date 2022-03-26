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Avcılar'da büyük korku: Binanın duvarı delindi

#Yıkım#Bina#Duvar
Avcılarda büyük korku: Binanın duvarı delindi

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı yapılırken, bitişikteki binada bir evin duvarı delindi. Ev sahibi Zeki Yüzbaşı, 7 yaşındaki oğlunun eve girmekten korkar hale geldiğini söyledi.

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Üniversite Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verildi. Boşaltılan binanın yıkımına geçildi. Dün sabah erken saatte başlayan yıkımda Zeki Yüzbaşı'nın bitişikteki binada bulunan bir odasında delik açıldı. Ev sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden olan olay üzerine Zeki Yüzbaşı, Avcılar Belediyesi'ni aradı.

Avcılarda büyük korku: Binanın duvarı delindi

Gelen belediye zabıtası, yıkım yapan müteahhidi uyardı. Zeki Yüzbaşı, olumsuz etkilenebilecekleri göz önüne alınarak, iki günlüğüne bitişikteki bina sakinlerinin başka yerde barınmalarının sağlaması gerektiğini söyledi. Yüzbaşı, "Benim 7 yaşındaki oğlumu okula götürdüm, 'Evimiz başımıza yıkılıyor' diyerek eve gelmek istemiyor. Benim müteahhit ile alıp veremediğim yok.

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Ancak, kentsel dönüşüm böyle olmamalı. Müteahhit duvarımızı yapar mı, yapmaz mı biraz bekleyip göreceğiz" dedi. 

Avcılarda büyük korku: Binanın duvarı delindi

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#Yıkım#Bina#Duvar

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