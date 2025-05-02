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Avcılar'da bir kadın, iki erkek tarafından feci şekilde darbedildi! Yerde sürüklediler

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 09:29

İstanbul Avcılar’da gece geç saatlerde bir kadın, 2 erkek tarafından feci şekilde darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti.

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Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı.

Avcılarda bir kadın, iki erkek tarafından feci şekilde darbedildi Yerde sürüklediler

Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.
Avcılarda bir kadın, iki erkek tarafından feci şekilde darbedildi Yerde sürüklediler

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR

Kadının darbedildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darbedildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu.

Avcılarda bir kadın, iki erkek tarafından feci şekilde darbedildi Yerde sürüklediler

Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darbedenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Kadın, kendini darbeden kişi ve 1'i kadın 2 erkekle beraber otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Avcılarda bir kadın, iki erkek tarafından feci şekilde darbedildi Yerde sürüklediler

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#Avcılar#Kadına Şiddet#Darp

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