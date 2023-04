Avcılar'da bina yıkım sırasında çöktü, bitişiğindeki bina zarar gördü

Haberin Devamı

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilmesinin ardından yıkımına başlandı. Yıkım firmasına ait iş makineleri çalışmaya başladığı sırada, bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yıkım çalışmalarına katılan iş makinasının operatörü beton blokların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın çökmesi sırasında ortaya çıkan toz bulutu görülüyor.

YIKIM SIRASINDA BİTİŞİĞİNDEKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ

Yıkım sırasında çöken binanın bitişiğindeki apartmanın ikinci katındaki daire ile giriş katındaki işyerinin duvarları zarar gördü. Oturdukları daire zarar gören anne ve kız yıkım için çalışan ekiplere tepki gösterdi. Görevliler uzun süre iki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Yıkım çalışmaları sürerken çöken bina ile ilgili polis ekipleriyle, Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın temeli ekipler tarafından kontrol edilirken, binada herhangi bir risk bulunmadığı belirtildi.

"AVCILAR'DAKİ BİNALARIN YÜZDE 90'I ÇÜRÜK"

Esnaf Can Yelegen, "Avcılar'da bir deprem olsa, Avcılar'da çok sakat bina var" diye konuştu. Avcılar'da emlak danışmanı olarak çalışan Beşir Zengin ise, "Devletin belediyemize verdiği imkanlar var. Vatandaşların bu imkanları sonuna kadar kullanması lazım. Avcılar'daki binaların yüzde 90'ı çürük ve bunlar insanların canına mal oluyor. Binanın üst tarafından çatısından parça düştü ve kadın öldü. İnsanlar bu binalarını yenilemek istiyorlar. Binada oturan insanların birleşip bu binalarını yıktırıp yeni bina yaptırmaları lazım. Bazı muhalif insanlar çıkıyor. Mevcut 2 gün önce vefat eden kadının öldüğü binada olduğu gibi 'Bizim binalarımız sağlam biz yıktırmak istemiyoruz' diyorlar. Böylece insanların canına mal oluyor. Şu gördüğünüz binayı bu yıkımcılar çabayla, yana sağa sola zarar vermeden yıkmaya çalışıyorlar ama binalar çürük olduğu için kendi kendine dökülüyor" dedi. Zengin, "Vatandaşların bu işlerle bizzat ilgilenip bu binaları yıktırması lazım. Can güvenliği, insan canı her şeyden daha önemli" dedi.