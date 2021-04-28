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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Avcılar’da bariyere çarpan otomobil yan yattı

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Avcılar’da bariyere çarpan otomobil yan yattı

AVCILAR’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarpıp, yan yattı. Kazada bir kişi yaralandı.

Denizköşkler Mahallesi’ndeki bağlantı yolundan Küçükçekmece istikametine giden 34 ANA 787 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarptı. İçinde 4 kişi bulunan otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada, Suriyeli Mohammed İhsan Al Sraeh, yaralandı. Sürücü ile diğer 2 kişi ise yara almadı. Yaralı İhsan Al Sraeh, Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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