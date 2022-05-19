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Avcılar'da barda cinayet! "Tabancayı verip ateş et dedi" iddiası

#Avcılar#İstanbul#Polis
Avcılarda barda cinayet Tabancayı verip ateş et dedi iddiası

AVCILAR'da bar sahibi iş yerinde bir kadın tarafından öldürüldü. Bar sahibinin, Gurbet T. adlı kadına onsuz yaşayamayacağını söyledikten sonra tabancasını vererek tetiği çekmesini istediği ileri sürüldü.

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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki barda meydana geldi. Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağdaş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Ancak Elçi hayatını kaybetti.

Avcılarda barda cinayet Tabancayı verip ateş et dedi iddiası

Polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşayamayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi. Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi.
Avcılarda barda cinayet Tabancayı verip ateş et dedi iddiası
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#Avcılar#İstanbul#Polis

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