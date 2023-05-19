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Avcılar'da balkonu çöken binaya tahliye kararı

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#Avcılar #Balkon#Çökme
Avcılarda balkonu çöken binaya tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:46

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın birinci kat balkonu kendiliğinden çöktü. Binanın bodrum katında yapılan incelemede beton kalitesinin düşük, kullanılan demirlerin korozyona uğradığı görülünce tahliye kararı çıktı.

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Denizköşkler Mahallesi'ndeki Arzum Apartmanı'nda çarşamba günü saat 17.00 sıralarında balkon çöktü

Balkondan kopan parçalar, şans eseri sokakta oynayan çocuklara isabet etmedi. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekibi 36 yıllık olduğu belirlenen 5 daireli binaya giderek inceleme yaptı.

Binanın bodrum katındaki betonun oldukça kalitesiz olduğu ve dağılmaya başladığı, kolon demirlerinin bir bölümünün açıkta ve korozyona uğradığı belirlendi. Bunun üzerine binanın tahliyesine karar verildi.

Binada oturanlar ise kendilerine yer gösterilmesini istedi.

 

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#Avcılar #Balkon#Çökme

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