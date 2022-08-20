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Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi: Çökme anı kamerada

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#İstanbul#Avcılar#Balkon
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 16:36

Avcılar'da en üst kattaki dairenin balkonu çöken 4 katlı binan mühürlendi. Cadde bulunanların tehlike atlattığı çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. 42 yıl önce yaptırılan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük gürültü ile bir alttaki balkonun üzerine çökerken, bazı parçalar da yola düştü. Yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şans eseri kaldırımda o anda yürüyen kimse olmaması olası faciayı önledi.

Olay üzerine itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verilerek Cami Sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri binanın kolonlarını incelerken, binanın tahliyesine karar verildi. Bunun üzerine kapılar tek tek kontrol edilerek 9 daire ve alttaki iki iş yeri mühürlendi.

Avcılarda balkonu çöken bina mühürlendi: Çökme anı kamerada

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de gelerek bina ile ilgili bilgi alırken, 2019 Silivri Depremi'nden sonra kentsel dönüşüm için 20 saniye bile gecikmenin kötü sonuçlar doğurabileceğini söylediklerini bu olayın da bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Avcılarda balkonu çöken bina mühürlendi: Çökme anı kamerada

Başkan Hançerli, konutlarını yenilemek isteyenlere tamamen faizsiz kredi verilmesi gerektiğini kısa süre önce görüştüğü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ilettiklerini ve bunun gerçekleşmesi halinde ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanabileceğini ifade etti.

Avcılarda balkonu çöken bina mühürlendi: Çökme anı kamerada

Avcılar'da 11 Ekim 2020 tarihinden bu yana kendiliğinden balkonları çöken bina sayısı bugünkü olayla birlikte 8'e yükseldi. Daha önceki binaların tümü kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmıştı.

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#İstanbul#Avcılar#Balkon

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