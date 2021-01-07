Avcılar'da balkonları çöken binanın önüne yeniden pazar yeri izni verildi

Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5'inci kat balkonları geçen 15 Aralık'ta korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile birlikte bu sokakta da kurulan semt pazarına birkaç hafta izin verilmedi. Henüz yıkım süreci tamamlanmayan, tehlikeli olduğu için mühürlenen binanın önünde yeniden pazar tezgahlarını açarak satış yapan esnaf ve yoldan geçenler tehlikenin farkında olmadan alışverişlerini yaptı. Binanın önündeki bariyerler de halen enkazı duran balkon parçalarının bulunduğu yere götürüldü.

PAZARCILARA MASKE VE SİGARA UYARISI



Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri Merkez Mahallesi'ndeki pazar yerinde ellerinde megafonlarla dolaşarak esnafı maskelerini takmaları ve sigara içmemeleri konusunda uyarırken, fiyatların da mutlaka ürünlerin üzerinde olması konusunda anonslar yaptı.