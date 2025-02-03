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Avcılar'da bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

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#İstanbul#Avcılar#Gümüşpala
Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 12:32

Avcılar'da 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı. Evi göle dönen Esra Irmak, iki çocuğu ile suyu kovalara doldurarak dışarı çıkarmaya çalıştı.

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Gümüşpala Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bahçe katındaki daireyi dün saat 13.30 sıralarında su bastı. İddiaya göre kanalizasyon sisteminin arızalanması sonucunda evin içi göle döndü, eşyalar su içerisinde kaldı ve zemin döşemesi kabardı.

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

Dört aylık bir bebeğin, 2 çocuğun ve yakın zamanda by pass ameliyatı geçiren bir hastanın kaldığı evde eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evini su basan Esra Irmak, İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nü (İSKİ) aradı.

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

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Irmak, İSKİ ekibi gelene kadar iki çocuğu ile evdeki suyu kovalara doldurup dışarı çıkarmaya çalıştı. Olay yerine gelen İSKİ ekibi, yaptıkları çalışmalar sonucunda su baskınına neden olan noktada arızayı giderdi.

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

'4 BUÇUK SAATTİR BU HALDEYİZ'

Esra Irmak, "Evde by-pass'lı hasta ve dört aylık yeğenim, iki çocuğum var. Evin halini görün. 4 buçuk saattir bu haldeyiz. Arıyoruz, geri dönüş yapmıyorlar. Kimseyi göndermiyorlar evin haline bakın. Buna hangi insan hangi vicdan dayanır" dedi.

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

Öte yandan evin içinin sular altında kaldığı anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, bebek odasının da suyla kaplı olduğu görüldü.

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

Avcılarda bahçe katındaki daireyi kanalizasyon suyu bastı

 

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#İstanbul#Avcılar#Gümüşpala

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