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Avcılar'da ayakkabı mağazasından 650 bin lirayı böyle çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Avcılar#Hırsızlık#Mağaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 10:34

Avcılar'da, kepenklerini kırıp ayakkabı mağazasına giren 1 kişi, dolapta saklanan yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi çalarak kaçtı. Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık olayı, dün sabaha karşı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ayakkabı mağazasına saat 03.00 sıralarında gelerek, yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra kepenkleri kırıp içeri giren şüpheli, dolaba saklanan içinde yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi alarak hızla kaçtı. Şüpheli uzaklaşırken 50 liralık bir tomar parayı mağazanın girişinde düşürdü.

Kendisini gören çevredeki kişinin bağırmasına aldırmayarak kaçan şüpheliyi tespit edip yakalayabilmek için polis harekete geçti.

Avcılarda ayakkabı mağazasından 650 bin lirayı böyle çaldı

Mağazada çalışan Hamit Uçar, şüphelinin doğrudan paranın olduğu dolaba yöneldiğini, birkaç saniye içerisinde paraları alıp hızla uzaklaştığını anlattı. Mağazayı işleten kişinin bir gün sonra senet ödemek üzere yüksek miktarda para bulundurduğu, ayrıca yabancı müşterilerden yapılan satıştan elde edilen dövizin de burada sakladığı ifade edildi.

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Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılarda ayakkabı mağazasından 650 bin lirayı böyle çaldı

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#Avcılar#Hırsızlık#Mağaza

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