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Avcılar’da Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı

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#İstanbul#Avcılar#Atatürk Anıtı
Avcılar’da Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 22:58

Avcılar’da Atatürk Anıtı’na baltayla saldıran M.H.T. (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Merkez Mahallesi’nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi’nin kesişimindeki Atatürk Anıtı’na saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

AVCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

AVCILAR Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı’na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

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#İstanbul#Avcılar#Atatürk Anıtı

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